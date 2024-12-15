Kırıkkale'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile başka bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 66 ACK 467 plakalı Opel marka otomobil ile M.Ç.'nin kullandığı 71 ACM 031 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Seyit Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler M.Ç. ve S.S., yolculardan P.Ç., F.Ç., S.E.Ç. ve A.Y. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü S.S.'nin 1.38 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Çetin'in cenazesi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastane morguna kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen iki araçta otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı