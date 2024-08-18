Fındık hasadı için Almanya'dan memleketi Ordu'ya gelen şahıs, serinlemek için girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti. Olay, Altınordu ilçesine bağlı Alınca Mahallesi'ndeki Turnasuyu Irmağı'nda meydana geldi.

IRMAKTA CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Almanya'da ikamet eden ve geçen haftalarda memleketi Ordu'ya fındık hasadı için gelen Orhan Yüksel (58), serinlemek için ailesi ile birlikte Turnasuyu Irmağı kenarına gitti. Yüksel, bir süre sonra serinlemek için ırmağa girdi. Yüksel'in suda hareketsiz kaldığını gören yakınları kurtarmak istedi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından ırmaktan çıkartılan Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel’in cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.