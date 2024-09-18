Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç ile bir araya geldi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Alper Bilan, “Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile yeni projeler yapmaya devam ediyoruz. Çorum'un turizm sektöründeki makus talihini değiştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yusuf Kıraç beyefendi Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 100.Yılı adlı eseri vakfımıza hediye ettiler. Destekleri ve ilgi alakalarına kentimiz vakfımız ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.