Türk Ocakları Yönetim Kurulu Üyesi ve Hitit Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alperen Uluer, İngilizce Öğretmeni Kıvılcım Meriç ile hayatını birleştirdi.

Dün akşam Çırağan Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken nikah şahitliklerini ise Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Cıplak, Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Taylan Yücel ve Gül Keser yaptı.

Hakimiyet, Alperen-Kıvılcım çiftini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.