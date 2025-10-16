Alperen Ocakları İl Başkanlığına Selçuk Adnan Ayan’ın atandığı duyuruldu.

Çorum Alperen Ocakları’nda 2 ay aranın ardından yeniden bir başkan değişimi yaşandı.

Büyük Birlik Partisi(BBP) İl Başkanı Özkan Yandım yaptığı açıklamada, Alperen Ocakları İl Başkanlığına Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman tarafından Selçuk Adnan Ayan’ın atandığını açıkladı.

Özkan Yandım ve beraberindeki heyet atamanın ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi makamında ziyaret ederek, Çorum’daki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.