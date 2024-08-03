Manisa Futbol Kulübü tecrübeli kaleci Alperen Uysal’ı yeniden kadrosuna kattı.

İmza töreninde konuşan Alperen, “Yeniden Manisa Futbol Kulübü’nde olduğum için mutluyum. Bu sezon daha güçlü bir Manisa FK olacak” dedi.

Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli kaleci Muhammed Alperen Uysal ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Yeniden Manisa Futbol Kulübü’nde olduğu için mutlu olduğunu belirten Alperen, “Geçen sezon iyi başlayan ama sonrasında istemediğimiz bir şekilde giden bir sezon oldu. Ben de devre arası ayrılmak zorunda kalmıştım. Ancak bu sezon yeni bir sayfa açarak taraftarlarımıza daha güçlü bir Manisa FK izlettireceğiz. Tüm Manisalı futbolseverlerden ve taraftarlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

İstanbulspor, Antalyaspor ve Manisa FK’nın ardından geçen sezon Urfaspor’a transfer olan Alperen bir yıl aranın ardından yeniden siyah beyazlı kulüple anlaştı.