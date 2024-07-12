Greyder firması Çorum FK’ya yine destek verdi.

Greyder firması sahibi Süleyman Kavlu, kırmızı siyahlı takımın alt yapısının malzemelerini karşıladı.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Greyder firması sahibi Süleyman Kavlu’nun bizzat kendisini arayarak yapabileceklerini sorduğunu belirterek ‘Kendisine ilgisi için teşekkür ettik ve alt yapıda forma giyen çocuklarımızın malzemelerinin karşılamasını önerdik. Kendiside bunu kabul etti. Süleyman Kavlu ve Gereyder firmasını bu jesti ve desteği için kendisine çok teşekkür ediyorum’ dedi.