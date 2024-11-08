Ahlatcı Çorum FK Alt Yapı Sorumluları Basın ile bir araya gelerek neler yapabilecekleri konusunda görüş alış verişinde bulundular.

Sohbetin ana gündem maddesi ise Çorum FK alt yapısına ve Çorum Amatörü için yapılacak tesis oldu.

Ahlatcı Çorum FK As Başkanı ve Alt Yapı Sorumlusu Sinan Özdilli’nin sahibi olduğu Kahveland’da düzenlenen sohbet toplantısına Alt Yapı Sorumlusu Salih öztürk ve Alt Yapı Koordinatörü Mehmet Arduç ile birlikte yerel basın mensupları katıldılar.

Kahvaltının ardından yapılan sohbet toplantısında As Başkan ve Alt Yapı Sorumlusu Sinan Özdilli yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve en büyük ihtiyaçlarının alt yapıya tesis olduğunu söyledi.

Özdilli, 1. ligde oynayan bir takım olarak güçlü bir alt yapıya sahip olmamaları halinde ekonomik olarak bu işi götürmenin çok zor olduğunu bunun içinde alt yapı tesisinin olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Göreve başladığı günden itibaren amatör camia ile Çorum FK arasındaki buzları eritmeye çalıştığını alt yapıda da bir yapılanma içerisine girdiklerini belirten Özdilli; ‘Kulüp olarak on yaş grubunda takımla gerek yerel gerekse Gelişim Liglerinde mücadele ediyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz bu maçlarda skordan daha önemlisi A takıma sporcu yetiştirmek.

Bunu yaparkende en büyük ihtiyacımız tesis eksikliği. Çorum amatör alt yapısından yetişen çocuklarımız ile Gelişim Liglerinde yarışmacı takım oluşturmak ve burdan direk 1. lige oyuncu göndermek mümkün değil. Bunun içinde il dışından yetenekli gençleri bulmak ve alt yapıya kazandırmak istiyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalar sonucunda belli belli bir düzeye ulaştık.

Ancak kesinlikle bu yeterli değil. Daha başarılı olmak ve A takıma daha fazla oyuncu vermek için antrenman sahasına ve alt yapının kullanacağı tesise ihtiyacımız var. Bu konuda herkesin önerisine ve desteğine açığız’ dedi.

Yapılann sohbette yerel basın mensupları Çorum Belediyesi’nden kiralanan Binicilik Tesisi'nin bulunduğu alana amatör spor camiasının kullanabileceği sahalar ve Çorum FK alt yapısı için tesis yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Bu konuda Sinan Özdilli, arazinin durumu ve buraya yapılacak tesis ve sahalar için bir ön inceleme ve proje hazırlığının ardından oluşturulacak bir komite ile bu tesisin Çorum gençliğine kazandırılabileceğini söyledi.

Özdilli yapacağı çalışmanın ardından Çorum’un gerek yerel dinamikleri gerek siyasileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto kaynakları kullanılarak yapılması için bir komite oluşturarak çalışma yapacaklarını ve bu çalışmaların şeffaf olarak ilerleyeceğini sözlerine ekledi.