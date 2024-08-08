Ahlatcı Çorum FK 2008 doğumlu Taha İbrahim Rençber’ ile iki yıllık profesyonel sözleşme imzaları.

Adıyaman Demirspor02 kulübünde 2018 yılında futbola başlayan 2008 doğumlu Taha İbrahim üç sezon bu kulüpte forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon Çorum FK alt yapısının seçlerinde teknik heyet tarafından beğenilerek Gelişim Ligi takımına transfer oldu.

Gelişim Ligi U 16 takımındaki performansı ile dikkat çeken Taha İbrahim Rençber Teknik Heyetin takip ettiği maçlarda beğenildi. Genç futbolcu teknik heyetin raporu doğrultusunda takımın sezon başı kampına katıldı. Çorum ve Bolu kamplarındaki performansı ile ile profesyonel yapılmasına karar verilen Taha İbrahim Rençber ile iki yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Genç futbolcu yeni sezonda Çorum FK’da 44 nolu formalı giyecek. Taha ile birlikte genç kaleci Timurhan Kartal da kırmızı siyahlı takımın sezon başında takımla birlikte çalışıyor.