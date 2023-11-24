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Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı Altay maçı biletlerinden 1.043 adet satıldığı açıklandı. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dün öğlen saatlirundi pasoligden alınan bilgiye göre Maraton Doğu Tribünde 862 adet kale arkası 122 adet ve VİP tribünü ise 59 olmak üzere toplam 1043 bilet satıldı.

Yönetim bu maça özel olarak maraton tribün biletlerini 10 kale arkasına ise 5 lira olarak uygulamıştı. Maç gününe kadar taraftarların biletlere daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor.