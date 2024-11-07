Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi, farkındalık oluşturmak amacıyla İsmail Kakaç İlkokulu’nda etkinlik düzenledi.

Dernek Başkanı Şaban Kabakcı, farkındalık etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, “Empati çalışmaları ve çeşitli oyunlar ile görme engelli bireylere karşı tutumlarında öğrencilerimize farkındalık ve duyarlılık kazandırmak amacıyla etkinliğimizi düzenledik” dedi.

Etkinlikte ayrıca görme engelli bir bireye davranırken nerelere dikkat edilmeli, görme engellilerin günlük yaşamları, günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar, kullandığı araç-gereçler gibi konularda da bilgi verildi.