Çorum’da ‘15 Ekim Dünya Görme Engelliler Beyaz Baston Günü’ dolasıyla Altınokta Körler Derneği ve üniversite öğrencileri tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyah bant ile gözünü kapatarak beyaz bastonla Saat Kulesi önünde yürümeye çalıştı.

Toplumda herkesin görme engelli vatandaşlar için duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak görme engelli ve dezavantajlı vatandaşların yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Etkinlikte Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Altınokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı, Altınokta Körler Derneği ile üniversite öğrenciler tarafından kurulan stantları gezerek bilgi aldı.

Altınokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı, engelli sorunlarının ancak ve ancak karşılıklı anlayış, empati ve farkındalık ile çözülebileceğini söyledi.

Kabakçı, kaldırımların, yolların, binaların, toplu ulaşım araçlarının engellilerin yaşantısını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bazı esnafın kaldırımları işgal etmesinden, engelliler için ayrılan kaldırım çizgilerinin çeşitli eşya ve malzemelerle doldurulmasından yakınan engelliler, bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını, kaldırımda yürümekte sıkıntı çektiklerini dile getirerek, herkesi duyarlı olmaya davet etti.