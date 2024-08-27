Amasya-Çorum karayolunda 2 aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Gören yönetimindeki 06 L 1172 plakalı otomobil, Amasya-Çorum kara yolu Göynücek kavşağı civarında karşı yönden gelen Mustafa Berke Koç’un kullandığı 60 TU 595 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Araçlarda hasar oluşan kazada sürücüler yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Editör: İhlas Haber Ajansı