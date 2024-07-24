Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan amatör futbolda 2024-2025 sezonu ilk teknik toplantısının 23 Ağustos’ta yapılacağını belirterek kulüplerden katılacakları kategorileri belirten listeyi 16 Temmuz cuma gününe kadar teslim etmelerini istedi.

İl Temsilcisi Engin Ayan 2024-2025 sezonunda oynatılması planlanan 1. ve 2. Amatör Küme Büyükler ile U18, U17, U16, U15, U14, U13 ile U12 ve U11 Liglerinin ön hazırlığının başlandığını belirterek bu kategorilerde mücadele edecek olan kulüplerin taahhütnamelerini hazırlayarak Amatör Liglere katılım forma ve Ek 2 formusu 16 Ağustos cuma günü mesai bitimine kadar Futbol İl Temsilciliğini ulaştırmalarının zorunlu olduğunu söyledi.

Ayan yeni sezonun ilk teknik toplantısının ise 23 Ağustos cuma günü yapılmasının planlandığını duyurdu.

Ayan; 2024-2025 Amatör Futbol Sezonunun 14-15 Eylül 2024 Tarihinde U 18 ve U 15 Ligi Müsabakaları ile başlatılması planlanmakta. 1. Amatör Küme Büyükler Liginin Başlama tarihi ise BAL Ligi Müsabakalarının bitim tarihi ile aynı olması istenildiğinden bal Ligi Fikstürü belirlendikten sonra duyurulacak. 2024-2025 amatör futbol sezonunun tüm kulüplerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve futbol taban birliklerinin tüm paydaşlarına hayırlı olmasını dilerim’ dedi.