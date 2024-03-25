Amatör futbolda sezonun son teknik toplantısı yapıldı.

U11 ve U12 liglerinin 2023-2024 sezonunun grupları, statüsü ve fikstürü belli oldu.

Önceki gün akşam Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantı Salonu’nda yapılan sezonun son teknik toplantısı Futbol İl temsilcisi Engin Ayan başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve bu kategorilerde mücadele edecek kulüp temsilcileri katıldı.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan U11 Ligi’nde 25, U12 Ligi’nde ise 23 takımın 3 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceğini açıkladı.

Mayıs ayının ilk haftasında başlatılması planlanan U11 ve U12 Ligi’nde normal sezonu sonunda gruplarında ilk 3 sırayı alan 9 takımın tek maç üzerinden elemeli Play-Off müsabakaları oynayacağını belirten Ayan play-off çapraz eşleşmesininde belli olduğunu 9 takımdan B grubu ikincisinin bay geceği bur tur sonunda yarı final eşleymeleri ile mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Çekilen kura sonunda U12 Ligi’nde A grubunda İl Özel İdare, Mimar Sinanspor, Vefaspor, Hattuşaspor, Osmancık Kandiberspor, Gençlerbirliği, Alacagücü ve Osmancık Belediyespor, B grubunda Çorum İdman Yurdu, Sungurlu Belediyespor, H.E.Kültürspor, Buharaspor, Çorum Anadolu FK, Akkentspor, 1907 Gençlikspor ve Alaca Belediyespor, C grubunda Devanespor, Ahlatcı Çorum FK, Gülabibeyspor, Mecitözü Gençlerbirliği, PTT Gençlikspor, Çorumspor ve Kargıgücü takımları yer aldı.

U 11 Ligi’nde A grubunda İskilipgücü, Çorum Anadolu FK, Buharaspor, H.E.Kültürspor, Akkentspor, Vefaspor, Alaca Belediyespor, Mecitözü Gençlerbirliği ve Mimar Sinanspor, B grubunda Hitit Anadoluspor, Gençlerbirliği, Osmancık Belediyespor, 1907 Gençlikspor, Çorumgücü, Alacagücü, Gülabibeyspor, Hattuşaspor, C grubunda İl Özel İdarespor, Çorum İdman Yurdu, Osmancık Kandiberspor, Çorumspor, Sungurlu Belediyespor, Ahlatcı Çorum FK, PTT Gençlikspor ve Devanespor takımları yer aldı.Grupların belli olmasının ardından kura numarasına göre takımların maç takvimi ilerleyen günlerde Futbol İl Temsilciliği açıklanacak