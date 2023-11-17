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Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp başkanları ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 40 kişilik heyet ile üç Çorum milletvekilini ziyaret ettiler.

ASKF Heyeti ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Çorum’da farklı branşlarda faaliyet gösteren kulüp başkan ve yöneicilerinden taleplerini dinleyen Mehmet Tahtasız amatör sporun gelişimine nasıl katkı koyabileceklerini görüştüklerini belirterek ‘Sporu siyaset üstü olarak bakıyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtaracak spor faaliyetlerinin gelişimi için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız’ dedi.

Ziyaret sonunda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı amatör spora verdiği katkılardan dolayı Mehmet Tahtasız’a teşekkür etti ve plaket verdi.

ASKF heyeti daha sonra AK Parti Çorum Milletekili Yusuf Ahlatcı ve Milliyetçi Hareket Parti Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı ziyaret ettiler. Toplantı salonunda yapılan görüşmede amatör kulüp temsilcileri talepleri ve sorunları hakkında konuşma yaptılar.

Bu konuşmaların ardından Ahlatcı ve Kayrıcı Amatör Spor camiasını Gazi meclisde misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Amatör sporun gelişimi ve sorunlarınrın çözümü için bugüne kadar olduu gibi bundan sonrada ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek ziyaretlerinden dolayı ASKF Yönetimi ve kulüp temsilcilerine teşekkür ettiler.

Toplantının ardından ASKF Başkanı Ferhat Arıcı amatör spora desteklerinden dolayı Yusuf Ahlatcı ve Vahit Kayrıcı’ya teşekkür plaketi verdi.