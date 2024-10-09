Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl düzenlenen "Amatör Spor Haftası" tüm Türkiye’de olduğu gibi dün Çorum'da da başladı.

Ülke genelinde bu yıl 8-14 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası dün yapılan korteş yürüyüşü ve ardından Kadeş Meydanında yapılan gösteriler ile başladı.

Saat Kulesi'nden başlayan kortej yürüyüşüne, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Hakem Atama Sorumlusu Mustafa Bıçakcı, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, antrenörler ve sporcular katıldı. Mehter takımını eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşü Çorum Valiliği önünde sona erdi.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Kadeş Meydanı’nda bir tören daha düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Ferhat Yıldız, Erdoğan Şahinci, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürü Nadir Solak, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, İl Hakem Kurulu Hakem Atama Sorumlusu Mustafa Bıçakçı sporcular, antrenörler ve veliler katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlik Mehter takımının hazırladığı gösteri ile devam etti. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın günün anlam ve önemini içeren konuşmalarının ardından Hakan Taştan önderliğindeki judocular ve Halil Özduran önderliğindeki minik tekvandocular hünerlerini sergiledi.

Amatör Spor Haftası açılış töreni diğer banşların gösterisi ile sona erdi.

Amatör Spor Haftası hafta boyunca yapılacak değişik etkinikler ve törenler ile sona erecek.