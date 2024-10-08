Amatör Spor Haftası etkinlikleri bugün düzenlenen açılış töreni ile başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikler bugün saat 12.45’de Saat Kulesinden başlayıp Kadeş Meydanında tamamlanacak kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Saat 13’de burda yapılacak protokol konuşmaları ve gösterilen ile hafta başlayacak.

Kutlamalar 10 Ekim perşembe günü saat 18’de Kerebigazi KYK Yurdu’nda düzenlenecek Spor Emektarları buluşması ile devam edecek.

9-11 Ekim tarihlerinde hafta nedeni ile düzenlenecek masa tenisi, yüzme, floor curling müsabakaları ile devam edecek amatör spor haftası etkinliği 15 Ekim salı günü saat 17’de Velipaşa Konağında düzenlenecek ‘Sporun EN’leri ödül töreni ile sona erecek.