Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Yılı Amatör Spor Haftası EN leri ödül töreni yapıldı.

Velipaşa Konağında düzenlenen ödül törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak, İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçok, branşların il temsilcileri ve sporcu velileri katıldılar.

Daha sonra ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi.

Ödül töreninde geçen sezon futbolda kategorilerinde şampiyon olan beş kulüpten birer antrenör ve yönetici ile Uluslararası müsabakalarda milli takımda forma giyen sporcular ve antrenör olarak görev yapan isimlere ödüller verildi.