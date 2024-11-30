Amatör Futbol’da bugün oynanacak U 16 Final Grubu ve yarın oynanacak 2. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 16 FİNAL GRUBU: Vefa Gençlikspor-Çorumspor: Lütfican Arduç, Özkan Dağ, Merve Esen. Gençlik Mimar Sinanspor-Çorum Anadolu FK. Abdullah Enes Gökgüney, MEvyüt Dişçeken, Sultan Sol.

2. AMATÖR KÜME: Oğuzlar Belediyespor-Dodurga Belediyespor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Atahan Demir, Emre Çelikcan. Kargıserispor- Bayat Belediyespor: Ömür Soytemiz, Erdal Uncuer, Taha Rahmi Atılgan. Sungurlu Belediyespor- Mecitözü Gençlerbirliği: Serhat Doğan, Mertcan Öğreten, Zehra İşeri. Buharaspor- Düvenci Belediyespor: Nuriye Çınar Bal, Fatih Koçak, Yunus Emre Tok.

