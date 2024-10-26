İl Hakem Kurulu hafta sonunda oynanacak üç kategorideki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Ziya Akçeken’e ve taraftara bir maç ceza Ziya Akçeken’e ve taraftara bir maç ceza

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre U 14, U 16 ve 2. Amatör Küme’de bugün ve yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

2. Amatör Küme: Oğuzlar Belediyespor- Buharaspor: Serhat Doğan, Uğur Koçak, Muhammed Yıldırım. Kargıserispor- Dodurga Belediye Beyliğispor: Atahan Demir, Fatih Koçak, Yunus Emre Tok. Mecitözü Gençlerbirliği- Düvenci Belediyespor: İlhan Aycan, Ebubekir Kılcı, Zehra İşeri. Sungurlu Belediyespor- Bayat Belediyespor: İsmail Sırma, Erdal Uncuer, Erdem Okumuş.

U 16 LİGİ: Vefa Gençlikspor- Mimar Sinanspor: Atahan Demir, Erdal Uncuer, Uğur Koçak. Çorumspor- Mecitözüspor: Serhat Doğan, Özkan Dağ, Hamide Nur Coşkun. İskilipgücüspor- Gençtlerbirliği: Ömür Soytemiz, Taha Rahmi Atılgan, Bahar Çakıcı. Çorum Anadolu FK- Buharaspor: Abdullah Enes Gökgüney, Nezgidar Abukan, Zehra İşeri.  HE Kültürspor- Osmancık Belediyespor: İsmail Sırma, Muhammet Yıldırım, Olcay Çetin. İskilipspor- Hattuşa Gençlik: Taha Rahmi Atılgan, Ömür Soytemiz, Bahar Çakıcı.

U 14 LİGİ: Vefa Devanespor- Mecitözü Gençlerbirliği: Lütfican Arduç. Mimar Sinanspor-Çorum Anadolu FK: Emre Çelikcan. Gençlerbirliği- İkbalspor: Mevlüt Dişçeken. Çorumspor- Çorum İdman Yurdu: Lütfican Arduç. İl Özel İdarespor- Alaca Belediyespor: Emre Çelikcan. HE Kültürspor- Hattuşa Gençlik: Mevlüt Dişçeken. 1907 Gençlikspor- Osmancık Belediyespor: Lütfican Arduç.

Editör: Fatih Battar