İl Hakem Kurulu hafta sonunda oynanacak üç kategorideki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre U 14, U 16 ve 2. Amatör Küme’de bugün ve yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

2. Amatör Küme: Oğuzlar Belediyespor- Buharaspor: Serhat Doğan, Uğur Koçak, Muhammed Yıldırım. Kargıserispor- Dodurga Belediye Beyliğispor: Atahan Demir, Fatih Koçak, Yunus Emre Tok. Mecitözü Gençlerbirliği- Düvenci Belediyespor: İlhan Aycan, Ebubekir Kılcı, Zehra İşeri. Sungurlu Belediyespor- Bayat Belediyespor: İsmail Sırma, Erdal Uncuer, Erdem Okumuş.

U 16 LİGİ: Vefa Gençlikspor- Mimar Sinanspor: Atahan Demir, Erdal Uncuer, Uğur Koçak. Çorumspor- Mecitözüspor: Serhat Doğan, Özkan Dağ, Hamide Nur Coşkun. İskilipgücüspor- Gençtlerbirliği: Ömür Soytemiz, Taha Rahmi Atılgan, Bahar Çakıcı. Çorum Anadolu FK- Buharaspor: Abdullah Enes Gökgüney, Nezgidar Abukan, Zehra İşeri. HE Kültürspor- Osmancık Belediyespor: İsmail Sırma, Muhammet Yıldırım, Olcay Çetin. İskilipspor- Hattuşa Gençlik: Taha Rahmi Atılgan, Ömür Soytemiz, Bahar Çakıcı.

U 14 LİGİ: Vefa Devanespor- Mecitözü Gençlerbirliği: Lütfican Arduç. Mimar Sinanspor-Çorum Anadolu FK: Emre Çelikcan. Gençlerbirliği- İkbalspor: Mevlüt Dişçeken. Çorumspor- Çorum İdman Yurdu: Lütfican Arduç. İl Özel İdarespor- Alaca Belediyespor: Emre Çelikcan. HE Kültürspor- Hattuşa Gençlik: Mevlüt Dişçeken. 1907 Gençlikspor- Osmancık Belediyespor: Lütfican Arduç.