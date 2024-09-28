İl Hakem Kurulu bugün oynanacak U 16 ve yarın oynanacak U 14 ligindeki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 16 LİGİ: İskilipgücüspor- Hattuşa Gençlikspor: Ömür Soytemiz, Abdullah Enes Gökgüney, Mevlüt Dişçeken. İskilipspor- Gençlik Mimar Sinanspor: Abdullah Enes Gökgüney, Ömür Soytemiz, Mevlüt Dişçeken. Çorum Anadolu FK- Mecitözüspor: İsmail Sırma, Taha Rahmi Atılgan, Yunus Emre Tok. Çorumspor- Osmancık Belediyespor: Nuriye Çınar Bal, Güler Karabörk, Erdem Okumuş. HE Kültürspor-Buharaspor: İlhan Aycan, Taha Rahmi Atılgan, Muhammed Yıldırım. Vefa Gençlikspor- Gençlerbirliği: Mehmet Yasin Özten, Lütfican Arduç, Battal Okan Yüce.

U 14 LİGİ: Gençlik Mimar Sinanspor- Çorumspor: Atahan Demir. HE Kültürspor- Osmancık Kandiberspor: Lütfican Arduç. Mecitözü Gençlerbirliği- İkbalspor: İsmail Sırma. Alaca Belediyespor- Çorum Anadolu FK. Mehmet Yasin Özten. Vefa Devane Gençlikspor- Hattuşa Gençlikspor: Ömür Soytemiz. Gençlerbirliği- 1907 Gençlikspor: Abdullah Enes Gökgüney.