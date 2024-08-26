Amatör Futbolda sezonun ilk teknik toplantısı yapıldı.

Amatör futbolda 2024-25 sezonu 21 Eylül’de oynanacak U 16 ligi maçları ile başlayacak.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantı Salonunda yapılan teknik toplantıya Futbol il Temsilcisi Engin Ayan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy ile dört kategoride mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldılar.

Sezon U 16 ligi başlayacak

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan Amatör futbolda 24-25 sezonunun U 16 ligi başlayacağını ve bu ligde ilk maçların 21 Eylül cumartesi günü oynanacağını söyledi.

Bu ligde 13 takımın iki grupta çift devreli oynayacağı maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan dört takım final grubuna yükselecek.

Final Grubunda da dört takımın çift devreli lig statüsünde oynayacağı maçlar sonunda şampiyon belli olacak.

Çekilen kura sonucunda A grubu, İskilipspor, Vefa Gençlikspor, Gençlerbirliği, İskilipgücü, Mimar Sinanspor, Hattuşaspor ve Mecitözüspor, B grubunda ise H.E.Kültürspor, Çorum Anadolu FK, Sungurlu Belediyespor, Çorumspor, Buharaspor, Osmancık Belediyespor takımları yer aldı.

İkinci start 22 Eylül’de U 14’de

Amatör futbolda ikinci başlayan kategori U 14 olacak. Pazar günü oynanacak U 14 liginde 17 takım mücadele edecek ve iki grupta tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan dört takım play-off’a yükselecek.

Play-off maçları ise çift devreli olarak oynanacak.

Çekilen kura sonucunda U14 Ligi’nde A grubunda, H.E.Kültürspor, Mecitözü Gençlerbirliği, Hattuşaspor, İkbalspor, Osmancık Kandiberspor, 1907 Gençlikspor, Gençlerbirliği, Devanespor ve Çorum İdman Yurdu, B grubunda, Vefa Gençlikspor, Alaca Belediyespor, Alacagücü, Çorum Anadolu FK, Sungurlu Belediyespor, Çorumspor, Mimar Sinanspor ve İl Özel İdarespor takımları yer aldı.

1. Amatör Küme Ocak’ta başlayacak

Amatör futbolda 1. Amatör Küme heyecanı ocak ayında başlayacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan 1. Amatör Küme’nin bitiş tarihinin BAL ile aynı olması için bu sezon 1. Amatör Küme’yi Ocak ayı içinde başlatacaklarını söyledi.

1. Amatör Küme’de sekiz takımın tek grupta mücadele edeceğini belirten Ayan çift devreli oynanacak maçlar sonunda şampiyon olan takımın BAL baraj maçı oynamaya hak kazanacağını son iki takımın ise 2. Amatör Küme’ye düşeceğini söyledi.

2. Amatör Küme’de mücadele edecek takımlar Alacagücü, Alaca Belediyespor, İskilipgücü, İskilipspor, Ulukavakspor, H.E.Kültürspor, Osmancıkgücü ve Gülabibeyspor.

U 18’de sekiz takım mücadele edecek

U 18 liginde ise sekiz takım mücadele edecek. U 16 liginin hemen bitiminin ardından başlayacak U 18 takımında sekiz takım tek grupta çift devreli olarak mücadele edecekler. Bu kategoride mücadele edecek takımlar Buharaspor, Gençlerbirliği, H.E.Kültürspor, Hattuşaspor, İskilipspor, Mimar Sinanspor, Osmancıkgücü ve Sungurlu Belediyespor.

En fazla katılım U 15 liginde

Amatör futbolda sezonun ilk teknik toplantısında en fazla takının başvurduğu kategori U 15 ligi oldu. U 15 liginde 17 takım mücadele edecek. 17 takımın iki grupta tek devreli lig statüsünde mücadele edeceği maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan dört takım final grubuna yükselecek. Final Grubunda çift devreli maçlar sonunda şampiyon belli olacak. Çekilen kura sonucunda U 15 liginde gruplar şu şekilde oluştu: A grubunda, Osmancık Belediyespor, Osmancık Kandiberspor, Çorum Anadolu FK, Kargıgücü, Maviay Gençlikspor, Mimar Sinanspor, Çorumspor, İl Özel İdarespor ve Buharaspor, B grubunda ise, İskilipgücü, H.E.Kültürspor, Gençlerbirliği, Alaca Belediyespor, Hattuşaspor, Sungurlu Belediyespor, İskilipspor ve Vefa Gençlikspor takımları yer aldı.

Tertip kurulu belli oldu

2024-2025 Amatör Futbol Sezonunun ilk teknik toplantısında tertip kurulu da belli oldu.

Engin Ayan başkanlığında kurulan tertip kurulunda, Necati Çamiçi, Cumhur Sevinç, Sadık Tahir Bıyıkoğlu, M.Samet Ünal, Yusuf Aydemir, Niyazi Bulut, Mustafa Arslan asil üye olurken, Aytaç Taşaner, M.Akif Akyol, Hayrettin Karaca, İsmail Sırma, Burhan Alıcı, Oktay Yelkovan ve Fatih Yel ise yedek üye seçildi.