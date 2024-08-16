Amatör Futbol’da sezonun ilk teknik toplantısı 23 Ağustos’ta yapılacak. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan teknik toplantının 23 Ağustos cuma günü saat 17’de ASKF Toplantı Salonunda yapılacağını belirtti.

Ayan sezonun ilk teknik toplantısında 2024-2025 futbol sezonu 1. Amatör Küme Büyükler Ligi, U 18, U 16, U 15 ve U 14 liglerinin statüleri ile fikstür çekimlerinin yapılacağı bu toplantıda bu kategorilerde mücadele edecek kulüp yetkililerinin katılmasını istedi.

Ayan bu sezon amatör liglerde mücadele edecek kulüplerin katılacakları kategorileri kulüp kaşeli ve imzalı olarak bu akşam mesai bitimine kadar İl Temsilciliğine ulaştırmaları gerektiğini söyledi.