Tahmini Okuma Süresi: dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 gün önce amca ile yeğen arasında çıkan silahlı kavgada bir ölüm daha gerçekleşti.

TARTIŞMA SONRASI KIYAMET KOPTU

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olay, 11 Aralık’ta akşam saatlerinde Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle amca Şeref Tiryaki ile yeğen Hasan Tiryaki telefonda önce tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle sitenin bahçesinde buluşan Şeref Tiryaki ile yeğeni Hasan Tiryaki, birbirine silah çekti.

POLİS NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Kavgada, yeğeninin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Şeref Tiryaki kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Yeğen Hasan Tiryaki ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken burada verddiği iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hasan Tiryaki’nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Boğazlı Mahallesi’ne toprağa verildi. Polis olayın nedenini araştırıyor.