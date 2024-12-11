Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı Amedspor maçının biletleri satışa çıktı.

Kırmızı Siyahlı kulüp yönetimi bilet fiyatlarında eskiye döndü ve sezon başı fiyatlarına geçildi.

Taraftarların ilgisini artırmak amacı gelen istekler üzerine bilet fiyatlarında % 40 indirim yapan Çorum FK yönetimi iç saha maçlarında taraftar sayısının artmaması üzerine Amedspor maçında yeniden eski fiyatlara dönüldü.

VİP B tribün biletleri 1500 lira, VİP A ve D tribün biletleri 500 lira sol kapalı tribün 300 lira, maraton tribünü 250 lira kale arkası 100 ve misafir tribün biletleri ise 130 liradan satışa çıkarıldı.

Bu maçtada sağ kapalı ve güney kale arkası tribünlerinin tüm blokları kapalı olacak.

Ayrıca Erzurumspor maçından dolayı ceza alan D 4 ve VİP Tribün A blokta yer alan taraftarlar bu maça giriş yapamayacak.