Süper lig iddiasıyla hazırlıklarını sürdüren Amedspor bir bomba daha patlattı.

Yeşil kırmızılı ekip Fransız orta saha oyuncusu Yohan Cassubie anlaşmaya vardığını duyurdu.

“Hoşgeldin Yohan Cassubie!” paylaşımı ile yeni transferini duyuran Amedspor, “Daha önce Bordeaux forması giyen orta saha Yohan Cassubie, artık Amedspor forması giyecek! İmza töreninde Yönetim kurulu üyemiz Selman Ergün hazır bulundu. Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan kulübümüzün başarısı için ter dökecek Yohan Cassubie’ye “Hoş geldin” diyoruz. Camiamıza hayırlı olsun!” ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki futbolcu Fransa Niort U 19 takımınd futbola başlayan ardından Chamois Niort ve G. Bordeaux takımlarında forma giyen genç futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzaladı.