Amedspor’da Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından takımın yeni teknik patronu Server Çetin oldu. Sezona flaş transferler ile başlayan ve Teknik Direktör Ersun Yanal’ı getiren Amedspor 10. hafta maçları sonunda düşme hattına girmesinin ardından alınan ayrılık kararı ardından Teknik Direktör Servet Çetin ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Amed Sportif Faaliyetler'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Amedspor’umuza hoş geldin Servet Çetin. Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı. Amedspor Şehmus Özer tesislerimizde, Başkan Yardımcısı Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Dalga’nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktör Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandı. Teknik direktör Servet Çetin’e Amedspor’umuzda başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.