Trendyol 1. ligde sezona şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Amedspor’da Teknik Direktör Ersun Yanal dönemi sona erdi.

10 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet alan Amedspor’da Başkan Aziz Elaldı’nın istifa kararı alarak Genel Kurulu gitmesi üzerine Ersal Yanal’ın istifa kararı aldığı açıklandı.

Yanal istifa kararının ardından yaptığı açıklamada “ Sahamızda oynayamadık, organizasyon yapamadık. Antreman yapamadık. Bütün bunların hepsinin organizasyonunda sebep olanların ortaya çıkması ve onların da işaret edilmesi gerekiyor. İnanıyorum ki onlar bu konuda hesap vereceklerdir. Hesap da soracaklardır. Biz ciddi bir destekle Amedspor’un arkasında olacağız. Elimize verilen imkanlar dahilinde ciddi bir çaba içerinde olduk. Hesap sormak değil, hesap vermek konusunda çok iddialıyım. Çünkü 35 yılımı verdim.

Tamamlaması gereken şeylerin hiçbirini tamamlamadılar. Bunun içinde tesisler, fitnes var. Sular akmıyor, duşlar çalışmıyor, elektrik kesiliyor. Karanlıkta antreman yapıyoruz. Sonra birileri kulübe girip video çekerek hesap soruyor. Komik bazı şeyler yaşadık. Maalesef bunların planlı olduğunu düşünüyorum. Taraftarlık kulübe girip hocaya nasıl oynanması gereken şey değildir. Kulüp yönetimi bize sahip çıkmadı. Onlar da sahip çıkmadı. Bundan sonra kulübü basarlar, haydutluk yaparlar, hesap sorarlar, kavga çıkarırlar.

Sarı öküzü verdin mi ardından hepsini vereceksin. Sarı öküzü vermeyeceksin. Ben bunun provokasyon olduğunu düşünüyorum ama bu Amedspor’a yakışmadı. Amedspor’un oluşturduğu değerlere hiç yakışmıyor. Bana böyle anlatmadılar, ben de böyle izlemdim. 30 bin taraftarın geldiği, o taraftarın hep beraber türkü söylediği, saygılı bir şekilde rakiplerini alkışladığı taraftarı ben görmedim. Neden? Çünkü sahada oynayamadık. Herhalde bir ‘haydut’ grubu geldi. Kimseyi suçlamıyorum ama gerçek taraftar bu olamaz. Gerçek taraftar iyi-kötü günde takımını destekler. 6 puan farklar çok önemli değil, bu ligde 12 puan farkla öne geçen takımlar var. Diyarbakır’ın misafirperverliği ve takımlarına destek olurlar umarım devam eder.

Amed diğer bütün futbol kulüplerine göre daha farklı önem ve değere sahip bir kulüp. Çünkü bir halkın ortaya koyduğu davranıştan türeyen bir takım. Eğer bu taht oyunlarını iyi yönetirlerse, şehir kilitlenir ve birleşirse, taraftar hesap sormayı bırakırsa büyük ihtimalle süper ligde ebediyete kadar yer alacaktır." ifadelerini kullandı