Amedspor Hollanda’dan kanat oyuncusu Bobby Adekanye’yı transfer etti.

Ligin ilk yarısında beklenen performansı gösteremeyen Amedspor hücum hattına yaptığı takviye ile kadrosunu güçlendirdi.

2011-12 sezonunda profesyonel futbola adım atan Bobby Adekanye PSV, Barcelona ve Liverpool alt yapılarında oyradıktan sonra Lazio, Cadiz ve son olarakta bu sezon başında Go Ahead Eagles takımında forma giyen kanat oyuncusu Bobby Adekanye ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

25 yaşındaki futbolcu imza töreninin ardından yeni takımı ile antrenmanlara başladı.