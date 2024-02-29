Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşar Anaç, çalışmalar kapsamında Alperen Ocakları İl Temsilciliği, Muhsin-i Tavır Derneği ve Kamu-Sen İl Temsilciliği, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Çorum Şoförler Cemiyeti, Pankobirlik, Diyanet-Sen, Çosiad ve Basın Yayın Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Anaç, 31 Mart akşamı Milli Görüşün zaferinin sevincini tüm Çorumlularla birlikte yaşayacaklarını belirterek, şunları söyledi: “Yeniden Refah Partisi olarak seçim çalışmaları döneminde ve 31 Mart sonrasında ki Milli Görüş Belediye Başkanlığımızın döneminde de sivil toplum kuruluşları ve hemşehrilerimizin yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımız seçimden seçime duyulan bir ilgi olmayıp, bilakis şehrimize ve milletimize olan kara sevdamızdır. Tüm ziyaretlerimizde hemşehrilerimiz ile olan buluşmalarımızda partimize gösterilen ilgi, alaka ve destek her geçen gün katlanarak artmaya devam etmektedir. Bu ilgi ve destek için kendilerine müteşekkiriz. 31 Mart akşamı Milli Görüş zaferimizin sevincini tüm hemşehrilerimiz ile birlikte yaşayacağız inşallah. 1994 ruhu ile merhum eski Belediye Başkanımız Arif Ersoy hocamızın kaldığı yerden Bismillah diyerek şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”