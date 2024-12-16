U 16 Final Grubunda dördüncü maçlar tamamlandı. Çorum Anadolu FK dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Çorum Anadolu FK, haftaya ikinci ikinci sırada giren Vefaspor takımı önünde maça hızlı başladı ve Erdem’in golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Erdem kendisinin ve takımının ikinci golünü attı ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında Arif Bayram ile farkı üçe çıkaran Anadolu FK önünde Vefaspor M. Eray’ın golü ile skoru 3-1 yaptı.

Maçta gol perdesini açan Erdem kapatan isim oldu. Maçtaki üçüncü golünü atan Erdem takımını 4-1 öne geçirdi. Anadolu FK bu galibiyet ile 10 puana yükseldi.