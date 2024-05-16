Çankırı’da devam eden U 15 grup birinciliğinde Çorum şampiyonu Anadolu FK finale yükselmek için bugün Samsun Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Çankırı Kamp Eğitim Merkezi sahasında oynanan grup maçlarında dün oynanan karşılaşmada Samsun Büyükşehir Belediyespor Kırıkkale Ayyıldızspor önünde ilk yarısı 0-0 biten maçın son bölümde bulduğu goller gollerle 2-0 kazanmayı başardı.

İlk maçında Kırıkkale Akyıldızspor önünde 4-0 galip gelen temsilcimiz Çorum Anadolu FK bugün saat 13’de aynı sahada Samsun Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım grup birincisi olarak finale yükselecek. Maçın berabere bitmesi halinde ise ise finalist takımı belirlemek için penaltı atışlarına geçilecek. Kazanan takım yarın diğer grup birincisi ile yarı final grubuna yükselmek için mücadele edecek.