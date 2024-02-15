U 16 Final Grubunda ikinci maçlar dün oynandı.
İlk maçını farklı kazanan Çorum Anadolu FK ikinci maçında Hattuşa Gençlikspor’u 2-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı.
İtfaiye sahasında oynanan maçta Çorum Anadolu FK ilk yarısını Berat’ın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Hattuşa’nın beraberlik çabası sonuç vermedi ve 71. dakikada Emirhan’ın attığı golle skoru 2-0 yapan Anadolu FK maçı ikinci maçınıda kazanarak şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.
SAHA: İtfaiye.
HAKEMLER: İsmail Sırma, Çiğdem Varan, Atahan Demir.
HATTUŞA GENÇLİKSPOR: Ayaz, Abdülsamet, Göktuğ, Beytullah, Mustafa Enes, Rüzgar, Mert Ali, Berkay, Furkan Melih, Mevlüt efe, Batuhan, Mustafa, Hüseyin Kaan, Ahmet Faruk, Necdet, Hamza Yiğit.
ÇORUM ANADOLU FK: Toprak, Yunus, Yiğit, Koray, A. Miraç, E. Burhan, Emre, C. Efe, Berat, Furkan, M. Emin, Ahmet Efe, Kaan, Yiğit, Emirhan, Yusuf, M. Arda, Kutay.
GOLLER: 21. dak. Berat, 71. dak. Emirhan (Çorum Anadolu FK).