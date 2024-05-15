Çankırı’da dün başlayan U 15 grup birinciliğinde Anadolu FK ilk maçında Kırıkkale Ayyıldızspor’u 4-0 yenerek gruba iyi bir başlangıç yaptı.

Çankırı Kamp Eğitim Merkezi futbol sahasında oynanan maçta rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir futbol ortaya koyan Anadolu FK ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında da iki gol daha bularak rakibini 4-0 yenerek iddialı başladı.

Anadolu FK’yı farklı galibiyeti Muhammet iki Yiğit Kaya ve Emirhan ise birer golle ulaştırdı. Temsilcimiz bugünü bay geçecek.

Grupta bugünr saat 15’de Samsun Büyükşehir Belediyespor ile Kırıkkale Ayyıldızspor takımları karşılaşacak.

Anadolu FK gruhta son maçında ise perşembe günü saat 13’da Samsun Büyükşehir Belediyespor ile finale yükselmek için karşılaşacak.