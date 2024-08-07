Nişan, düğün, kına gibi programlar aileler için uğraştırıcı ancak bir o kadar da eğlenceli organizasyonlardır.

Özellikle genç kızların hayalini kurduğu nişan ve düğünlerde birçok detayla tek tek ilgilenilmesi gerektiği bir gerçektir.

Bu gerçekten yola çıkan ve ilimizde Anatolia Grup olarak faaliyetlerini sürdüren bir firma, bu tür organizasyonlarda tüm gerekli işlerle ilgilenerek aileleri rahatlatmaya çalışıyor.

Mekan seçimlerinden süslemesine, fotoğraf ve kamera çekiminden müzisyenlere, yemekten misafirlerin en iyi şekilde ağırlanmasına kadar bir organizasyonda hangi hizmet gerekiyorsa hepsini tek elden yapan Anatolia Grup, salon kiralarının yüksek maliyetli olması, karşısında çıkış noktası bulamayan ve sokak düğünü yapan vatandaşlar için yeni bir konsept geliştirdi.

Anatolia Grup yetkilileri, salon düğünündeki tüm detayları müşterilerinin evlerinin önüne kadar getirerek yeni sokak düğünü konseptini başlattıklarını vurguladılar.

Müşterilerin kendilerinden taleplerine göre sokak düğünlerinin mekân ve masa süslemelerinden yemeğine müzikten fotoğraf-video çekimine kadar tek elden yürüttüklerini vurgulayan firma yetkilileri, böylece ailelerin salon düğünlerine göre çok daha uygun fiyatlara düğün gibi etkinlikleri yapabildiğini ifade ettiler.

Rüya Catering, May Otel, Seyirtepe Sosyal Tesisleri işletmeciliğinin yanı sıra Çorum Sürücü Kursu olarak yıllardır ilimizde faaliyet gösteren Anatolia Grup, sokak düğünlerinde yeni konsepti ile de dikkat çekti.

“Düğün sahiplerinin tüm taleplerini en uygun fiyata en kaliteli şekilde yerine getiriyoruz” diye konuşan Anatolia Organizasyon yetkilileri ailelerin kendilerine - 0532 445 52 07 veya 0364 226 66 76 numaralı telefondan ulaşabileceğini dile getirdiler.

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