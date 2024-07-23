Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, Anayasa görüşmeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, TBMM’de milletvekili olan ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmeyen tek siyasi partinin Demokrat Parti olduğunu belirtti.

3 milletvekili bulunan Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın “Adalet ve Kalkınma Partisinin yalancı çoban hikayesine dönüşmüş yeni Anayasa aldatmacasına alet ve taraf olmayacağız” diyerek görüşme talebini kabul etmediğini kaydeden Ahmet Damar, “AKP iktidarı 2002-2021 yılları arasında 177 maddelik anayasamızda 30’u aynı maddelerde olmak üzere toplamda 134 değişiklik yapmıştır. AKP’nin Anayasa değişikliği anlayışı, iktidarının değişmesini zorlaştıracak tedbirlerden ibarettir. Dahası bu derece kanun dışılaşmış, yasa, anayasa tanımayan, canı istediğinde anayasa çiğneyebilen bir iktidarın yapacağı anayasanın bugüne dek olduğu gibi, ‘anayasa’ tanımının karşılığındaki gibi ‘devleti sınırlayacak’ vasfı yerine iktidar karşısındaki tüm erkleri sınırlayacak mahiyette olacağı aşikârdır. Anayasalar vatandaşların haklarını, hukuklarını, mülkiyetlerini keyfiyete karşı korumakla mükelleftir. Bugün ise AKP Anayasanın amir hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını denetleyen ve çiğnenmesi karşısında 'dur' diyen bir kurumun, en yetkili olan AYM’nin bile kararlarını tanımamaktadır. AKP’nin yapması gereken evvela yeni bir anayasa değil yeni bir anlayıştır” dedi.

AK Parti iktidarının önce var olan ve toplamda 134 maddesini değiştirdiği Anayasa maddelerine uyması gerektiğini ifade eden Damar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kendi, iktidarı ve yandaşlarını güvence altına alacak anayasaya ihtiyacımız yoktur. Ülke gündemini sürekli değiştirecek argümanlara ihtiyaç yoktur. Ülkenin ihtiyacı olan gündemimiz ülkeyi yoksullaştıran, fakir fukarayı düşünmek ve ülkenin kaynaklarını yok eden bu anlayışı ortadan kaldırmaktır. Müslüman Türk Milletini ortadan kaldırmaya çalışan ve Türk ırkını Araplaştırmaya, eğitimi Araplaştırmaya, hukukun üstünlüğünü ortadan kaldıran, eşitlik ilkesine uymayan ve ülkeyi tek adam ilkesiyle yönetmeyen, ben dedim olur anlayışı, ülkedeki göçmenleri birinci sınıf vatandaş olarak gören, Müslüman Türk milletini hor gören anlatışın değişmesi ve Meclisin işlevini kazanan, hukukun üstünlüğü, fakır fukaranın hakkını yandaşlara yedirmeyen, emeklinin 2006 öncesindeki hakların geri veren, yandaş koruma anlayışından vazgeçen, göçmenleri hemen ülkesine gönderecek anlayışı, Türk Milletinin gözlerinin içine baka baka yalan söylemeyecek kısaca yasama yürütme yargı ilkesini yeniden sisteme sokulacak bir anlayışın gelmesi yani Joe Biden gibi ben yönetemiyorum işin ehli gelsin diyen bir anlayışa dönülmeli.”