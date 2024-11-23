Çorum'da Öğretmenler Akademisi çerçevesinde öğretmenlerle buluşan Anayasa Mahkemesi Üyesi, Şair ve Yazar Kenan Yaşar, şiirle ilgili önemli bilgiler verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Çorumda uygulamaya başladığı Öğretmen Akademileri, resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi için önemli rol oynuyor. Bu yönde çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Öğretmen Akademileri çerçevesinde Anayasa Mahkemesi Üyesi, Şair ve Yazar Kenan Yaşar, öğretmenlerle bir araya geldi. Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen buluşmada, Yaşar tarafından "eğitimde şiirin imkanlarından faydalanma" konusunda öğretmenlere önemli bilgiler verildi.

Şiirle ilgili deneyimlerini paylaşan Yaşar, şiirin eğitimdeki rolünü, öğrencilerin gelişimine katkıları ve öğretmenlerin bu alandaki deneyimlerini zenginleştirmeye yönelik önemli noktalara değindi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, şube müdürleri Nusret Muçen ve Benan Faydacı ile çok sayıda okul müdürü ve öğretmen katıldı.