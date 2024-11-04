Angora Ürünleri Satış Temsilcisi Mehmet Sorkun, doğal malzemelerden imâl edilen çorap, tayt, fanila, bere, kaşkol, eldiven, korse ve dizlik gibi ürünleri Çorum halkının beğenisine sunduğunu söyledi.

“Ayak sağlığı için doğal çorapları seçin” diyen Mehmet Sorkun, Angora tavşanı yünü, soya lifleri, kayın ağacı (modal) ve nano teknolojik gümüş ipliğinden üretilen doğal çoraplar hakkında bilgiler verdi.

Pek çok hastalığın ayaklardan kaynaklandığına dikkat çeken Sorkun, “Kayın çorabı, Angora çorabı, gümüş çorap ve soya çorabı, bambudan üretilen antibakteriyel diyabet çorabı gibi pek çok çeşit çorap ile Angora yününden imal edilen korse ve dizlik gibi ürünlerin doğrudan satışını gerçekleştiriyorum” dedi.

Doğal malzemelerden üretilen çorapların çamaşır suyu ve deterjansız elde yıkanması gerektiğini hatırlatan Sorkun, şunları dile getir

ANGORA YÜNÜNDEN GELEN ŞİFA

“Ankara tavşanından elde edilen yüne, ‘Angora yünü’ adı veriliyor. Angora yününün özelliği, liflerinin içindeki hava kanalları nedeniyle ısı yalıtımı sağlaması ve piyasada satılan merinos, tiftik gibi yünlerden yapılmış ürünlere göre 3-4 kat daha fazla sıcaklık sağlaması. Bu kadar sıcak tutmasına rağmen, vücutta oluşan teri buharlaşma şeklinde hava kanallarından dışarı verdiği için, diğer yün giysilerin yaptığı rahatsız edici terleme de oluşmuyor. Angora giysilerin diğer yün giysilere göre olan artı değerleri bununla da bitmiyor. Angora yünü lifleri, diğer yünlerin liflerinden 3-4 kat daha ince olduğu ve kenarlarında dikensi çıkıntılar bulunmadığı için ipeksi bir yumuşaklığa sahip olup, yün giysiler gibi rahatsız edici kaşıntıya sebep olmuyor ve alerjik bir durum oluşturmuyor. Angora tavşanı yününden üretilmiş olan ürünler, termal etkisi sayesinde, kılcal damarlardaki kan akımını artırıyor. Bu sayede hücrelerin daha çabuk yenilenmesini ve metabolizma artıklarının hücrelerden daha çabuk uzaklaşmasını sağlayarak, kullanıldığı bölgede iyileşme sağlayarak ağrıları yok ediyor. Bel fıtığına ve bel bölgesi kaslarının kasılmalarına bağlı şiddetli ağrıların tedavisinde bel korsesi; boyun fıtığına ve boyun bölgesi kaslarının kasılmalarına bağlı ağrıların tedavisinde boyunluk; siyatik sinirinin şiddetli ağrısının tedavisinde, boşaltım ve üreme sistemindeki rahatsızlıklarda ve enfeksiyonlardan korunmada kısa veya uzun tayt; dejenerasyona uğrayan kıkırdak ile diz eklemini oluşturan yumuşak dokuların ısıtılması ve korunmasında, diz ağrılarında dizlik; ayak bileği ve ayaklardaki rahatsızlıklarda ise çoraplarımız çok olumlu neticeler veriyor. Ayrıca, günlük yaşamda görülen baş ağrılarının %50’sinin nedeni sırt kaslarının kontraksiyonudur. Bu tür şikâyetlerin tedavisine destek olmak amacıyla, sırt kaslarının ısıtılması ve korunmasında omuzluk veya fanila öneriyoruz.”