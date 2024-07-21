Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan anız yangınında 500 saman balyası kül olurken, ekili araziler de zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde ilçeye bağlı İbrahim köyü Bitenözü mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki tarlalara sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Alaca Belediyesi’ne ait itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahaleleri sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınırken, yangında tarlalarda bulunan 500 saman balyası yanarken, nohut ekili arazilerde zarar gördü.

Yangın hakkında bilgi veren köy muhtarı Gazi Dugan, "Bölgede bulunan bir elektrik direğinin dibinden yangın çıktı. Bölgede bulunan 500 saman balyası yandı. Ayrıca 50 dönüm arazi ile nohut ekili bazı tarlalar yangından zarar gördü. Alaca Belediyesi itfaiyesine teşekkür ediyoruz” dedi.