Çorum OSB’deki eğitim faaliyetlerini incelemek ve karşılıklı işbirlikleri geliştirmek üzere; Ankara’nın Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık ve Erkunt MEM ve sanayi işbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (SİMEP) Müdürü Gürler Soylu’nun yer aldığı Ankara Sanayi Odası 1. OSB heyeti Çorum’a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette ilk olarak; Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında ASO 1. OSB heyeti ile birlikte Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ve Çorum OSB Mütevelli Heyeti Üyelerinin katılımı ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın tarafından bölgenin sektörel bilgileri, istihdam durumu ve eğitim faaliyetleri hakkında bir sunum yapıldı.

Daha sonra ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek ve Bölge Müdürü Cüneyt Çalık tarafından ASO 1. OSB’de yürütülen eğitim programları ve nitelikli işgücü eğitim faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Bölgedeki sanayi tesislerinin ve eğitim kurumlarının iş birliği ve koordinasyonunun önemi vurgulandı.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Tütek, ASO 1. OSB olarak kapsamlı bir model ve sistem oluşturduklarını belirtti. TÜTEK, bu model kapsamında anaokulundan üniversiteye kadar 8 adet eğitim kurumu ile sanayicinin ihtiyacına yönelik nitelikli işgücü ve istihdam sağladıklarını vurguladı.

Bu eğitim kurumları aracılığıyla öğrencilerin erken yaşlardan itibaren sanayi ile iç içe olmalarını sağladıklarını ve böylece iş dünyasına donanımlı bireyler kazandırdıklarını ifade etti.

TÜTEK, ASO 1. OSB olarak elde ettikleri bilgi ve deneyimleri Çorum OSB ile paylaşmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Ayrıca, karşılıklı işbirlikleri geliştirilmesinin her iki bölge için de büyük faydalar sağlayacağını belirtti.

Çorum OSB ile yapılacak işbirliklerinin, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağına ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Vali n Doç. Dr. Zülkif Dağlı da, Mayıs ayı içerisinde Çorum OSB Mütevelli Heyeti Üyeleri ile birlikte ASO 1. OSB’yi ziyaret ettiklerini ve çeşitli incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak, Çorum OSB olarak ASO 1. OSB Heyetini kentte misafir ettiklerini bildirdi.

Sanayisi güçlü, şehirciliği iyi, bölge iller arasında ihracatı en fazla olan Çorum'da nitelikli iş gücünü ve istihdamı arttırıcı çalışmalar yapılmasının önemine değinen Vali Dağlı, bu açıdan Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesinin modern sanayi ortamının en doğru örneklerinden biri olduğunu belirterek, yapılan toplantının oldukça verimli ve faydalı geçtiğini, karşılıklı işbirlikleri geliştirmek, yaşanan deneyimlerden yararlanmak ve uzun vadeli çalışmalar yapmak üzere bir yol haritası oluşturduklarını ve bir an önce çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Toplantı sonrasında ASO 1. OSB heyeti Çorum'da mesleki eğitim veren okulları gezerek incelemelerde bulundular.