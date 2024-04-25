Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Türkiye Büyük Millet Meclisi' nde Çorum Milletvekilleri ve biraraya geldi.

Vali Dağlı, Başkan Aşgın, Rektör Öztürk ve TSO Başkanı Başaranhıncal, Meclis bahçesinde Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Vahit Kayrıcı, ve Mehmet Tahtasız ile Çorumlu olan Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ile görüştü.