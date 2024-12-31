Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez ilçe Örgütü, hafta sonu Ankara’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımı ile düzenlenen 'Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız' mitingine kitlesel destek verdi.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, ilçe başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yöneticileri, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, İl Genel ve Belediye Meclis Üyelerinden oluşan Çorum ekibi, Tandoğan Meydanında düzenlenen mitinge katıldı.

Asgari ücret talebini dile getirmek, emeklilerin, emekçinin ve alın teri ile hayatı omuzlayanların taleplerini gündeme taşımak amacıyla düzenlenen mitinge ülkenin dört bir yanından yurttaşlar katıldı.

Miting izlenimlerini dile getiren İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımlarıyla, “asgari ücret talebimizi dile getirmek için; eşitlik, adalet ve özgür bir Türkiye hedefiyle düzenlenen yurttaş mitinginde işçimizin sesi olmak için Çorum örgütü olarak Tandoğan Meydanındayız.

Emekçinin yoksulluğa, sefalet ücretine mahkum edilmesini kabul etmiyoruz!

Milyonları açlığa mahkum edenlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Tandoğan'daki 'Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız' mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "En kötü örgütlenme örgütsüzlükten iyidir" ifadesini kullandı.

2025 yılı asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından yaklaşık 160 kurumun çağrısıyla düzenlenen "Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız" mitingi Ankara Tandoğan Meydanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Mitingte konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Geçim yoksa seçim var" diyerek erken seçim çağrısını yineledi. Örgütlü mücadele çağrısı yapan Özel, "En kötü sendika sendikasızlıktan iyidir, en kötü örgütlenme örgütsüzlükten iyidir, en cılız kalabalık yalnızlıktan iyidir. Örgütlenin, hepinizi sendikal mücadele ile hak aramaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Asgari ücrete tepki gösteren Özel, “Bu bir sefalet ücretidir, biz bunu reddediyoruz. Bu iktidar tarihte ilk kez asgari ücretli zam beklerken, cebinden 2 bin lirası gitmiştir. Asgari ücret, dünyanın dört bir yanından emekçinin 1 yıllık kıdem boyunca aldıkları ve hızla uzaklaştığı ücrettir. Ancak bu ülkede asgari ücret temel ücret olmuştur. 22 yıllık AKP iktidarında asgari ücret bir canavar gibi daha fazla emekçiyi yutmuş ve bugün toplumun yüzde 57'sinin aldığı temel ücrete dönüşmüştür.

Bu sene asgari ücret tartışmaları başladığında net tavrımızı koyduk. Asgari ücret 30 olmalıdır dedik ama bizim bütün uyarılarımıza rağmen zammı asgari ücretin enflasyonuna göre değil, TÜİK enflasyonuna göre bile değil, kendi hesapladıkları ve beceremedikleri enflasyon hesabına göre verdiler. Öyle olunca asgari ücretlileri sefalete mahkum ettiler. Şimdi de tüm emekliler aynı endişe içinde” dedi.