Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.
Fikstür gereği Malatya'da oynanması gereken karşılaşma iki kulübün anlaşması üzerine Ankara'da yapıldı.
Öte yandan Eryaman Stadı'nda deplasman tribününde takımlarını destekleyen MKE Ankaragücü taraftarı, maç sonu tepki gösterdiği yönetimi istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın bitiminde Yeni Malatyasporlu futbolculara tribüne çağırarak "Helal olsun size" tezahüratı yaparak alkışladı.
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