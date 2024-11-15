MKE Ankaragücü ligin ikinci yarısı için transfere erken başladı.

Ligin ilk yarısında beklenen performansı gösteremeyen sarı lacivertli takım Douglas Tanqu ile prensip anlaşmasına vardı.

Brezilyalı futbolcu 22-23 sezonunda Samsunspor’a gelmiş ve bir sezon sonrada Kocaelispor’a trensfer olmuştu.

Bu sezon başında Japon ekibi Shimizu S-Pulse takımına transfer olan Douglan Tanque ligin ikinci yarısında Ankaragücü transfer komitesi ile büyük oranda anlaştı.

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Tanque Türkiye’de oynadığı dönemde hücumdaki etkili oyunu ile dikkat çekiyordu.

Editör: Harun Akkaya