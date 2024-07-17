Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı ve şüpheliler tutuklandı. Olayın ardından mahallede bazı iş yerleri saldırıya uğradı.

BAŞINDAN SİLAHLA VURULDU

Edinilen bilgiye göre, dün Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583 Sokak'ta 21 yaşındaki Ulaş Birliker, husumetli olduğu E.K. tarafından başından silahla vuruldu.

Sağlık ekiplerince Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Birliker, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı E.K. ile C.Y'yi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İŞ YERLERİNE SALDIRDILAR

Bugün ise kalabalık grup tarafından mahalledeki bazı iş yerleri saldırıya uğradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, ilçe emniyet müdürlüğü, polis özel harekat, çevik kuvvet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Ekiplerce mahalleye giriş çıkışlar kapatılırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekiplerince olaya ilişkin yapılan çalışmada bugün de K.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.