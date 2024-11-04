Çorum FK’nın Keçiörengücü deplasmanında uzatma dakikalarında Zargo ile bulduğu gol sonrasındaki sevinç görülmeye değerdi.

Kötü başladığı maçta iki kez geriye düşmesine karşın uzatma dakikalarında Zargo’nun golü ile sahadan üç puanla ayrılan kırmızı siyahlı takımın sevinci görülmeye değerdi.

Zargo diğer kaleye attığı golün ardından kendi taraftarlarının bulunduğu bölüme kadar koşarak üç puan sevincini onlarla yaşadı.

Ankara’daki taraftarlarda bu golün ve galibiyetin sevincini doyasıya yaşadılar.