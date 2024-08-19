Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Anne ve Çocuk Kampı hafta sonu Çorumlu Obasında gerçekleştirildi.

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında geçtiğimiz yıllarda başlanılan ve bu sene de devam eden Anne-Çocuk Kampı hafta sonu Çorumlu Obası’nda gerçekleştirildi.

Çocuklarıyla birlikte Çorum Belediyesi’nin misafiri olan anneler unutulmaz bir gece yaşadı. Çorum Belediyesi tarafından çeşitli ikramların sunulduğu gecede çocuklar gönüllerince eğlenirken anneler de stres attı.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

9-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurulara ilgi oldukça fazla olurken, kampa katılacaklar kura ile belirlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın da katıldı. Dileyenin kendi çadırıyla dileyenin ise Belediyeye ait kıl çadırda konakladığı organizasyonda eğlenceli sportif etkinlikler, çocuk sineması, ateş başı sohbet ve müzik dinletisinin yanı sıra kura çekimiyle çeşitli sürpriz hediyeler dağıtıldı.

KATILIMCILARDAN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılanlar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Ev yaşantısından uzak çocuklarımızla güzel bir gece yaşadık. Bu tür organizasyonlarla bizlere verdiği değeri bir kez daha gösteren Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere bu akşam bizleri yalnız bırakmayan eşi Feyza Aşgın’a teşekkür ediyoruz” dediler.

SIRADA “EN BABA KAMP” VAR

Bu yılki kamp etkinliğinin ikincisi ise baba ve çocuklara yönelik yapılacak. 24-25 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan “En Baba Kamp” için başvurular corum.bel.tr web sitesi üzerinden alınmaya başlandı.