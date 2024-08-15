İstanbul Büyükçekmece’de market işleten Ahmet Şah Kaplan, Kurban Bayramında annesi satılan keçiyi sahiplendi. Hayvanı evcilleştiren Kaplan, keçiye 'Muhtar' adını verdi.

Birlikte müzik dinleyen, film izleyen ve deniz keyfi yapan ikilinin arasında kopmayacak kadar güçlü bir bağ oluştu. Kaplan ailesinin maskotu olan yavru keçi evin içerisinde kendisine ayrılan odasında yaşıyor. Muhtar, sıcak havalardan bunaldığında sahibi Ahmet Şah Kaplan ile beraber denizin tadını doyasıya çıkarıyor. Sahile gelen vatandaşlar ise denizde yüzen yavru keçiyi hayranlıkla izliyor. Çocukların da ilgi odağı olan yavru keçi adeta sahilin gözdesi haline geldi.

"NE YAPIYORSAK BİRLİKTE YAPIYORUZ"

Sahiplenip Muhtar ismini koyduğu yavru keçiyi çocuğu gibi gördüğünü ifade eden Ahmet Şah Kaplan, “Kurban bayramında dolaşırken bu yavruyu annesinin yanında gördüm. Annesini satın aldılar. Bu yalnız kalınca bende orada sahiplendim. Eve getirdim ve sonrasında bir arkadaşlığımız oldu. Kopmayacak bir bağımız oluştu. Birlikte film izliyoruz, müzik dinliyoruz. Hatta birlikte yemek bile yiyoruz.

Ne yapıyorsak birlikte yapıyoruz. O benim oğlum oldu. Yüzmeyi çok seviyor. Özellikle çocuklar ona burada çok ilgi gösteriyor. Çok sıcaklandığı zaman denize getiriyoruz. Atlıyor oğluşum işte. Her şeyi birlikte yapıyoruz. İsmini muhtar koyduk. Buradaki çocukların söylemesi üzerine “Mahallenin muhtarı “ isminden çıktı. Buranın maskotu oldu. Herkes muhtar diyerek seviyor. Evin içerisinde besliyoruz bir odamızı ona verdik. Bizim yediğimiz yemekleri yiyor içtiklerimizi içiyor” dedi.

GÖREN ŞAŞIP KALIYOR

Çevrede durumu görüp şaşıran bir vatandaş, Ahmet Şah Kaplan’ın yavru keçisine karşı özenli davranışını takdir ettiğini ifade ederek, “Bir hayvana karşı bu kadar özenle davranılması gerçekten çok güzel bir şey. Galiba evde besleniyor. Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olması gerekiyor. Benim burcumda oğlak. Birazda o dikkatimi çekti” şeklinde konuştu.