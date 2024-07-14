Safir AVM’de yer alan Kasap Kenan, Antepia Restoran sahiplerinden Murat Kaya tarafından satın alınarak, Antepia Express markasıyla yeni bir kurumsal kimliğe kavuşturuldu.

Çorum Samsun Yolu üzerinde temelini attıkları Antepia Restoran’ın şehir merkezinde de butik bir işletmesi olması için Antepia Express’i, Antepia ile bütünleştirdiklerini duyuran firma sahipleri, “Antepia lezzetlerinin ve kalitesinin Çorum’la buluştuğu ikinci adresimiz Antepia Express, döner, ızgara, köfte, meze, et ve et ürünlerimizle hizmet verecek.” dedi.

Dr. İlhan Gürel Caddesi Safir AVM’de yer alan Antepia Express’in kalite, lezzet ve fiyat konularında iddialı olduğunu ifade eden firma sahibi, “Kalite, lezzet ve hijyen konusu en iddialı olduğumuz değerimizdir. Bu değerlerimizi de en uygun fiyatlarla hemşehrilerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi misafirimiz olmaya ve Antepia Express’in eşsiz lezzetleriyle buluşmaya davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu.